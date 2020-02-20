В Самаре начнет работать первая в России "Ретро-почта"

В среду, 19 февраля, в рамках рабочей поездки в областную столицу прибыли заместители председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак и Николай Журавлев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. После совещания по развитию цифровой медицины гости ознакомились с уникальным для России проектом - "Ретро-почтой".

Почта открылась в исторической части Самары, на ул. Молодогвардейской, 144 в доме купца Иванова. Дом является объектом культурного наследия федерального значения. Раньше он был жилым, а в последние годы там находилось почтовое отделение.

Здание имеет интересную историю. В окладных книгах за 1879-1888 гг. значится, что на дворовом месте по ул. Соборной располагались полукаменный флигель и во дворе - три деревянных. В 1897 г. владелец Алексей Иванов подал прошение в Самарскую городскую управу с просьбой разрешить ему построить каменный двухэтажный дом. Разрешение было получено, и к 1902 г. здесь уже располагались двухэтажный каменный дом с мезонином и двухэтажный смешанный дом, во дворе - каменный одноэтажный флигель, две каменные кладовые, такая же конюшня и деревянные каретник и погребица.

В рамках проекта "Историческая память", куратором которого является депутат Государственной думы Александр Хинштейн, объект будет отреставрирован. "Нам всегда проще и приятнее работать в тех регионах, где есть понимание и диалог с властью, - отметил куратор проекта. - Основные моменты мы с "Почтой России" проговорили, а регион и город мы просим провести необходимое благоустройство. Это самый центр города: хорошее место, туристический маршрут".

В доме Ивановых будет создано стилизованное почтовое отделение со старинными интерьерами. По словам директора Самарского УФПС и Макрорегиона Волга 2 Александра Вакуленко, согласно планам работ, на первом этаже разместится само почтовое отделение с клиентским залом, а на втором - помещения офисного назначения и музей самарской почты.

"Проведение капитального ремонта здания, его реставрация позволит повысить качество услуг и комфорт обслуживания клиентов, а это 10 тыс. человек населения и более 2 тыс. юрлиц, - пояснил руководитель Самарского УФПС. - Это отделение станет единственным в Приволжском федеральном округе местом, где будет размещено общество филателистов".

На данный момент вся необходимая разрешительная документация получена, проведены проектно-изыскательные работы, госэкспертиза выдала положительное заключение. 33 млн руб. будет выделено "Почтой России" и 18,5 млн руб. - в рамках проекта "Историческая память".

"Мы на протяжении многих лет сотрудничаем с "Почтой России". Благодаря этому мы восстанавливаем отделения и исторические здания, которые вновь обретают свой исторический вид", - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Андрей Турчак поддержал идею по реализации проекта "Ретро-почта": "Мы готовы поучаствовать, поддержать работы не только в рамках проекта "Историческая память".

Александр Вакуленко также рассказал о других проектах, которые разработаны почтой совместно с правительством региона и активно реализуются по всей области. Например, работники Почты прошли специальную медицинскую подготовку для того, чтобы при необходимости помогать своим "подопечным". Особенно это касается пожилых людей, которые проживают в городах и селах губернии.

"Это началось именно здесь, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - У нас уже есть целый ряд предложений. Одно из них, чтобы почтальон, приходя к пожилому человеку, с помощью гаджетов мог организовать дистанционную консультацию с тем или иным врачом районной или областной больницы. Это та самая телемедицина, о который мы сегодня говорим".

В четырех районах Самарской области этот проект уже реализуется. Планируется, что уже в этом году им будет охвачена вся территория региона. Опыт такой работы уже интересен для ряда соседних субъектов страны.

"По сути, почтальоны становятся социальными работниками - это очень важно, - отметил Андрей Турчак. - Мы поддержим эти инициативы".