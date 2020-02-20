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Преступления Происшествия

Житель Саратовской области приехал в Тольятти на заработки и попался с наркотиками

ТОЛЬЯТТИ. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали 18-летнего жителя Саратовской области с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее правоохранителям кто-то сообщил, что на ул. Щорса будут передавать наркотики. В указанном месте полицейские заметили парня, который внимательно осматривал занесенные снегом газоны. Заметив стражей порядка, он выбросил из кармана в снег сверток и попытался скрыться во дворах.

В итоге парня задержали. Он рассказал, что приехал в Тольятти, чтобы заработать денег.

Полицейские изъяли выброшенный сверток, в нем было более грамма синтетического наркотика. Подозреваемый пояснил, что вещество предназначалось для закладок по тайникам в разных точках Тольятти.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

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