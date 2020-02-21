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В Тольятти искали мальчика, который ушел гулять по Волге и заблудился

ТОЛЬЯТТИ. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 февраля, в 12:00 спасатели поисково-спасательного отряда города Тольятти искали 13-летнего мальчика, который ушел гулять по Волге и заблудился, сообщает ПСС по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области

По словам родителей, их сын отправился от 6 квартала в сторону Молодецкого Кургана. Связи с ребенком не было, по времени он давно должен был вернуться домой.

Дежурная смена спасателей на аэроглиссере отправились на поиски. В 15:05 мальчика нашли в районе Муравьиных островов. Спасатели эвакуировали ребенка со льда на берег, где передали сотрудникам полиции и родителям. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.

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