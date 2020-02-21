Началось строительство фундамента нового моста через Сок

На выезде из Самары со стороны Красноглинского шоссе начались работы по устройству фундамента будущего моста через реку Сок — буровых свай, сообщает пресс-служба правительства региона. Проектом предусмотрено устройство пяти опор, четыре из которых будут располагаться в береговой части реки Сок, одна — в русле реки.

"Мы начали работы с береговой опоры № 4. Сейчас ведутся работы по погружению трубы на проектную отметку, затем приступим к бурению. Для устройства русловой опоры будущего моста планируется доставка бурильной установки весом 107 кг к месту проведения работ по специальному перегрузочному мосту. Также в настоящее время изготовлены три из пяти каркасов свай опор. Высота опор будущего моста будет составлять 16 метров, а глубина свай от 18 до 30 метров", — рассказал начальник участка ООО "Самаратрансстрой" Роман Веденин.

Работы на объекте ведутся круглосуточно, работает более 40 единиц техники. Для устройства насыпи моста уже завезено более 200 тыс. тонн песка. По словам Романа Веденова, устройство фундамента опор моста может быть временно приостановлено на время предстоящего паводка, этот вынужденный перерыв изначально учтен в общем графике работ.

Напомним, контракт стоимостью 986,9 млн руб. достался ООО "Самаратрансстрой". Договор с компанией заключен 13 декабря.

Согласно контракту, до 1 октября 2021 г. подрядной организации предстоит выполнить строительство мостового перехода с подходами общей протяженностью 2 км параллельно существующему с двумя полосами движения.

После завершения строительства транспортные потоки на выезд и въезд в город будут перераспределены между новым и старым мостом, который также планируется отремонтировать в рамках отдельного государственного контракта.