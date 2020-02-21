При поддержке ВТБ в Тольятти прошел форум по недвижимости

20 февраля в Тольятти во второй раз состоялся II Межрегиональный форум по недвижимости, организованный Тольяттинской гильдией риелторов. Генеральным спонсором форума выступил банк ВТБ.

Спикерами форума стали представители нотариальной палаты, Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, Росреестра, прокуратуры. В рамках своих направлений они рассказали обо всех новостях и изменениях в 2020 году, которые касаются покупки и продажи жилья. Бизнес-тренеры из Ульяновска и Самары провели для участников обучение по эффективным техникам продаж жилой и коммерческой недвижимости.

По словам управляющего ВТБ в Самарской области Максима Папкова, банк уделяет особое место работе с рынком готового жилья и построению взаимовыгодного сотрудничества с риелторским сообществом. "Сегодня 60% всех выдач по ипотеке в ВТБ совершается на вторичном рынке, и здесь помощь специалистов наиболее необходима заемщикам, — подчеркнул он. — С клиентами, которые пришли к нам в сопровождении риелтора, значительно легче работать. Опыт показывает, что такие сделки проходят в максимально короткие сроки".

Для более эффективной работы с заемщиками и риелторами в 2019 году ВТБ в Самаре принял участие в пилотном проекте по оптимизации бизнес-процесса ипотечного кредитования — на базе самарской площадки был создан центр обработки заявок, которые поступают от партнеров — застройщиков и агентств недвижимости. "Эти документы рассматриваются в приоритетном порядке, поэтому процесс одобрения и выдачи сегодня может занимать всего несколько дней. За пять месяцев прошлого года мы рассмотрели порядка 5 тысяч таких заявок", — добавил Максим Папков.

Президент Тольяттинской гильдии риелторов Любовь Василика также отметила: "Сотрудничество ассоциации с ВТБ является бесценным опытом в формировании синергии рынков недвижимости и банковских услуг в Тольятти. Для нас значимо, что эта совместная системная работа направлена на развитие технологических и продуктовых новинок, продвижение и популяризацию достоверной и полной информации для населения и участников рынка о возможностях ипотечного кредитования. Приятно, что наши общие усилия приносят ощутимые плоды".