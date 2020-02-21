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Федеральная власть Власть и политика

Наталья Касперская: "Защита личных данных граждан - это государственное дело"

МОСКВА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент России Владимир Путин в середине февраля провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны.

Генеральный директор группы компаний Info Watch, сооснователь "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская напомнила, что в 1990-е годы, когда создавалась Конституция, еще не существовало понятия "информационное пространство".

Наталья Касперская высказала мнение, что оборот данных и защита данных граждан - это дело государственное и должно находиться в ведении государства. "Мы с небольшой группой экспертов IT-отрасли разработали поправку, касающуюся статьи 71, главы третьей, где мы предлагаем внести в вопросы, находящиеся в ведении Российской Федерации, норму о том, что в ведении федерального центра находятся не только оборона, границы, недра и так далее, но и информационные технологии и оборот данных".

По мнению Натальи Касперской, это позволит в дальнейшем формировать актуальную нормативно-правовую базу для других законов и обеспечить единый подход к правам и свободам граждан на всей территории Российской Федерации.

Владимир Путин поддержал предложение. "В этой части я согласен с вами полностью", - заявил президент.

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