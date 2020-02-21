Мэрия Самары занялась поисками разработчика проекта планетария

Департамент финансов Самары занялся поиском подрядчика, который создаст проект строительства планетария. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно условиям конкурса, планетарий расположится по адресу пр. Ленина, 21, рядом с музеем "Самара Космическая" в здании площадью 4 тыс. кв. метров. Музей и планетарий должны представлять собой единую архитектурную композицию. Новое здание будет иметь три надземных этажа и два цокольных. На плоской части кровли планетария предполагается расположить зону технического назначения для дальнейшего размещения крышного оборудования, а также астрономической площадки для наблюдений с помощью телескопов за астрономическими явлениями и планетами Солнечной системы. Внутри здания подрядчику необходимо предусмотреть вестибюль, фойе, гардероб, сувенирный магазин, кафе, а также площадки для проведения научно-просветительских и культурно-массовых мероприятий: звездный зал с 20-метровым куполом и обходной внутренней технической галереей; конференц-зал; экспозиционно-выставочные залы; помещение для фондохранилища; помещение для студии по изучению космонавтики и астрономии; служебные помещения для работников и т.п.

Кроме того, исполнитель должен разработать план благоустройства прилегающей территории с учетом создания летних выставочных мобильных локаций, а также размещения астрономического парка. Предусмотреть площадку для раздельного сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания и автостоянку. Территория планетария должна иметь наружное освещение по периметру здания. Также планетарий необходимо сделать доступным для маломобильных граждан и оснастить техническими средствами охраны. Также подрядчику предстоит предусмотреть перенос памятника Д.И.Козлову.

Работы профинансирует городской бюджет. Начальная (максимальная) цена контракта 16,43 млн рублей. На работы победителю конкурса дадут восемь месяцев с учетом получения положительных заключений государственной экспертизы по проектной и сметной документации. Строительство планируется начать в 2021 году.