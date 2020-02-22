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Преступления Происшествия

За кражу сварочного аппарата у отца безработному грозит тюремный срок

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Борском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого, совершившего кражу сварочного аппарата стоимостью 4,5 тыс. рублей.

О ней стало известно участковому — во время профилактической беседы с гражданами, ведущими антиобщественный образ жизни майор полиции Александр Калинин получил информацию о краже, совершенным гражданином у своего отца.

Участковый уполномоченный прибыл на место происшествия, опросил возможных свидетелей происшествия и собрал необходимые улики. Подозреваемый, безработный, неоднократно судимый 33-летний сын потерпевшего был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса злоумышленник рассказал, что совершить кражу для него не составило особого труда, поскольку он проживает вместе с отцом и знает, где находятся все инструменты и электроприборы. Также подозреваемый пояснил, что сварочный аппарат он успел продать, а деньги потратил для своих личных нужд.

Сотрудниками полиции был найден гражданин, купивший сварочный аппарат у подозреваемого. Похищенное имущество было изъято и в скором времени вернулось к своему законному владельцу. Потерпевший лично поблагодарил участкового уполномоченного за проявленную бдительность.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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