Суд отправил депутата Самарского района Аркадия Лазарева в СИЗО до 20 мая

21 февраля в Самарском районном суде по ходатайству старшего следователя по особо важным делам регионального СУ СКР Михаила Симагина на три месяца продлено содержание под стражей депутату совета депутатов Самарского района Аркадию Лазареву, которого обвиняют в коммерческом подкупе.

Представляющий на процессе интересы следствия Евгений Супотницкий сообщил суду, что такой длительный срок ареста требуется для того, чтобы после завершения фоноскопической экспертизы предъявить подследственному окончательное обвинение и иметь время на ознакомление его и адвокатов с материалами дела.

Защита же Лазарева, указав, что данная экспертиза назначена еще в конце сентября прошлого года, заявила о чрезмерной жесткости и необоснованности меры пресечения.

Адвокаты Андрей Соколов и Алексей Александров просили перевести Лазарева под домашний арест и пытались поведать суду обстоятельства случившегося с их клиентом, в результате которых тот оказался за решеткой. Но федеральный судья Александр Саломатин посчитал эти сведения не относящимися к сути рассматриваемого ходатайства и слушать ни их, ни Лазарева не стал.

В результате защита трижды заявляла отвод председательствующему, обосновывая его тем, что нарушается право на защиту, что свидетельствует о заинтересованностью служителя Фемиды в исходе дела. Судья же свой отвод трижды не принял и отправил их клиента в СИЗО до 20 мая.

"Считаю, что судья не дает высказаться защите потому, что ведется аудиозапись процесса, и в ней могут быть зафиксированы фамилии высокопоставленных лиц", — заявил адвокат Алексей Александров.

В перерывах, пока судья удалялся для принятия решений, Аркадий Лазарев из-за решетки рассказал собравшимся в зале суда, что страдает в камере с черной плесенью из-за того, что пытался противостоять картелю, который верховодит на самарском рынке реализации конфиската.

(Арестованный является учредителем ООО "БСТ", основной вид деятельности которого перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Предприятию 7 лет и по данным ФНС в 2017 году оно получило доход 13,7 млн рублей).

По словам Лазарева, в марте прошлого года он выиграл на одном из торгов, где заказчиком является местное ТУ ФАУГИ. Эти аукционы устраивают всегда одни и те же компании, которые побеждают на конкурсах и заключают контракт с заказчиком на оценку, хранение и реализацию арестованного имущества.

Лазарев назвал эти компании: ООО "Атлант-групп", руководимое Андреем Шкильнюком и ООО "Поволжская правовая компания", где руководит Виктория Гладык. В выступлении Лазарева прозвучали слова "картель", "картельный айсберг", дескать, в сговоре участвует и сотрудник службы судебных приставы.

(Действительно в свободном доступе есть "извещение о проведении торгов ООО "Поволжская правовая компания" (ОГРН 1146320021880), на основании Гос. контракта № 3РА от 28.03.2016 г." и "извещение о проведении торгов ООО "АТЛАНТ-ГРУПП" (ОГРН 1086320007476), на основании Гос. контракта № 1РА от 25.10.2017 г.").

Победить картель депутат не смог, стал нести убытки и решил продать свою компанию, о чем дал объявление в интернете. Когда его адвокат Сергей Посталюк встретился с человеком, который заинтересовался этим предложением, то получил в качестве оплаты 1,5 млн рублей. Эти деньги правоохранители тут же стали называть коммерческим подкупом в особо крупном размере. Потому якобы, что Лазарев договорился их получить за то, что не будет участвовать в аукционах и сбивать первоначальную цену.

Версия же обвинения основывается на показаниях вышеупомянутого Шкильнюка, которые, возможно, будут подкреплены фоноскопической экспертизой.

Защита сидящего за решеткой депутата намерена обжаловать продление ареста в вышестоящую инстанцию.