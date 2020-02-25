Самарцы смогут приобрести жильё с процентной ставкой 2,7% годовых

Россельхозбанк запускает программу сельской ипотеки от 2,7% годовых в рамках федеральной программы. Банк является официальным участником государственного проекта "Комплексное развитие сельских территорий", который предоставляет гражданам РФ возможность повысить уровень жилищного благосостояния, приобрести земельный участок под строительство, купить уже готовый дом либо квартиру.

Для чего нужна эта программа

Программа позволит закрепиться населению на сельских территориях Самарской области. Кредит может быть оформлен в том числе и на завершение ранее начатого строительства (по договору подряда). Условием такого договора должно быть завершение строительства не позже чем через два года после первого платежа.

Кто может стать участником данной программы

Серьезных требований по возрасту, семейному положению и месту жительства для получения сельской ипотеки нет. Оформить льготный кредит может любой гражданин России, который планирует купить жилье в сельской местности.

Что считается сельской местностью

Для данной программы подходят: село, деревня, хутор, рабочий поселок, поселок городского типа, малые города с населением не более 30 тысяч человек.

В каких районах можно будет приобрести дом

Действие льготной ипотеки распространяется почти на все населенные пункты Самарской области, которые расположены в сельской местности будь то деревня, село, поселок или малый город. Жители области смогут приобрести жилье в Безенчукском, Алексеевском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Волжском районах, Сызранском и многих других. С полным списком населённых пунктов можно ознакомиться в отделении Банка, либо в постановлении правительства Самарской области № 9 от 13.01.2020 года.

Сумма кредита

Жители Самарской области смогут взять ипотеку на сумму до 3 млн рублей.

— Россельхозбанк является первым банком, поддержавшим эту программу. Ежедневно мы принимаем большое количество заявок, что свидетельствует о желании населения оставаться в селах, строить дома, развивать своё хозяйство. Конечно, для того, чтобы увеличить приток людей в сельскую местность, одной ипотечной программы будет недостаточно. — утверждает заместитель директора Самарского РФ Алексей Ларгин. — Необходимо развивать инфраструктуру, создавать рабочие места и условия для интересной жизни селян. На сегодняшний день у Россельхозбанка достаточно программ для поддержки сельских территорий. Это кредиты на проведение сезонных работ и на обновление основных средств.