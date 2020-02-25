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Хоккей Спорт

"Лада" проиграла "Нефтянику" - 0:2

ТОЛЬЯТТИ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 февраля, тольяттинская "Лада" во втором матче проиграла "Нефтянику", сообщает пресс-служба клуба.

На второй матч серии в составе "Лады" произошли изменения: место в воротах с первых минут занял Сергей Коробов, а вместо получившего травму Дениса Шуракова появился Юрий Назаров. Произошли изменения и в двух тройках нападения.

Наставник "Нефтяника" Ильнур Гизатуллин выставил тот же состав, что и накануне.

Гости активно начали матч: в первые минуты тольяттинцы больше оборонялись. Счет "Нефтяник" открыл в тот момент, когда игра выровнялась: Никита Двуреченский точно бросил со средней дистанции — 0:1.

На 16-й минуте Артем Артемов убежал один на один с Никитой Богдановым, но голкипер гостей выручил свою команду после его броска.

Во втором периоде "Лада" больше атаковала, а, наиболее реальный момент сравнять счет был у Владимира Журавлева: форвард хозяев выцарапал шайбу в чужой зоне и выкатился к воротам Богданова, но перехитрить его не смог.

В концовке "Лада" пропустила контратаку "2 против 1" и Ленар Мансуров удвоил счет — 0:2.

Счет в серии сравнялся — 1:1. Следующие два матча состоятся в Альметьевске 27 и 28 февраля.

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