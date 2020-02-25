Экс-совладелец ВККБ получил срок за мошенничество

Бывшего совладельца и председателя совета директоров Волго-Камского банка Андрея Чекмарева осудили за мошенничество и приговорили к двум годам и 11 месяцам лишения свободы условно, пишет "Самарское обозрение".

Андрей Чекмарев получил публичную известность благодаря деятельности Волго-Камского банка. Там он последовательно занимал посты вице-президента и председателя совета директоров кредитной организации. Кроме того, он же являлся совладельцем ВККБ. О роли Андрея Чекмарева в банке говорят разное. Чаще всего — что она носила номинальный характер и что Андрей Чекмарев был лишь доверенным лицом основного бенефициара банка и своего двоюродного брата Владимира Чекмарева.

После краха ВККБ осенью 2013 г. управлявшее его банкротством Агентство по страхованию вкладов попыталось привлечь Андрея Чекмарева к ответственности по долгам кредитной организации вместе с другими контролирующими лицами банка. Пропавшие в ВККБ деньги требовали у Чекмарева не только чиновники АСВ. Согласно судебным документам, сам Чекмарев признавался, что начиная с 2014 г. к нему стали обращаться различные лица, в том числе криминальной направленности, с требованиями возврата денежных средств, угрожали ему, отобрали телефон, в связи с чем он вынужден был скрываться и увезти свою семью.

После краха ВККБ, по признанию самого Чекмарева, он создал транспортную компанию ООО "Автотранс", которая якобы приносила хороший доход. В системе "СПАРК-Интерфакс" отсутствует информация о компании с таким названием, в которой учредителем или директором когда-либо числился Андрей Чекмарев. Если верить судебным материалам, в 2016 г. у "Автотранса" возникли серьезные проблемы, из-за чего Чекмареву пришлось просить в долг у знакомых, банки в кредитах ему отказывали. Именно увлечение частными займами в итоге и довело бывшего банкира до скамьи подсудимых.

Сам Чекмарев уверял, что все взятые средства направлял на развитие бизнеса, считая, что в будущем он сможет вернуть их кредиторам. Кредиторы в этом сомневаются, полагая, что Чекмарев изначально брал деньги без какого-либо намерения их отдавать. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении Андрея Чекмарева ведется 13 исполнительных производств на общую сумму порядка 20 млн рублей.

Заявление на Чекмарева подала одна из его кредиторов, у которой он занял $20 тысяч. Ее имя в материалах дела не раскрывается. В ходе процесса она утверждала, что Чекмарев уговорил ее дать ему деньги под 4% в месяц. Однако вернул лишь часть средств, после чего пропал и не отвечал на звонки. Обманутая дама пошла за правдой в правоохранительные органы. Следователи пришли к выводу, что Чекмарев своими "умышленными преступными действиями путем злоупотребления доверием" завладел денежными средствами потерпевшей на сумму 960 тыс. руб., которые впоследствии похитил и распорядился ими по своему усмотрению. Суд поддержал версию следователей и в июне 2019 г. приговорил Чекмарева к трем годам условно.

Несмотря на обвинительный приговор, результат процесса можно назвать для Чекмарева удачным. Максимальная санкция по инкриминируемой банкиру статье составляет 10 лет реального лишения свободы. Потерпевшая опротестовала вердикт в областном суде. Сам Чекмарев в ходе процесса возражал против пересмотра решения, но областной суд оказался еще гуманнее обвиняемого и дополнительно смягчил приговор. Теперь банкир приговорен к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы, также условно.