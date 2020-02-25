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Преступления Происшествия

Двое сызранцев задержаны с 477 гр наркотиков

СЫЗРАНЬ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В п. Рассвет Ставропольского района сотрудники ДПС остановили автомобиль Lada Kalina, который выезжал из леса. В ходе проверки документов водитель и пассажир сильно нервничали, в связи с чем было принято решение о проведении осмотра автомобиля.

В результате в присутствии понятых полицейские обнаружили под пассажирским передним сиденьем 10 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно проведенному в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области исследованию, содержимое свертков — синтетическое наркотическое средство общей массой 477,619 гр, что относится к крупному размеру.

Водителя и пассажира автомобиля — жителей Сызрани 21 и 23 лет доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По данным оперативников, задержанные планировали сбыть наркотики закладочным способом. Предполагаемые злоумышленники показали различные места на территории Ставропольского района, где сотрудниками полиции были обнаружены 15 "тайников-закладок".

Злоумышленники прятали наркотик у железных опор, расположенных вдоль дорог, и около трансформаторных ящиков. В результате стражи порядка изъяли около 400 гр запрещенного вещества синтетического происхождения.

Во время обыска по месту проживания одного из подозреваемых сотрудники полиции обнаружили свертки с наркотическим средством, так же приготовленные для дальнейшего сбыта. Как позже установлено экспертами, в обнаруженных свертках находился наркотик общей массой 28,76 грамм.

В настоящее время Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Сбыт наркотических средств в крупном размере". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Гид потребителя

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