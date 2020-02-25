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Пять человек отравились угарным газом за день в Самаре

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 февраля, в Самаре пять человек отравились газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали днем на ул. Аэродромной, 44 из-за неисправности газового оборудования.

Госпитализированы 39-летний мужчина, 32-летняя женщина, а также девочки 11 и пяти лет. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы их жизням нет.

А в 22:05 сотрудникам экстренных служб сообщили об отравлении угарным газом 19-летней девушки в доме № 20 11 квартале пос. Мехзавод. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Ее жизнь также вне опасности. Причину происшествия устанавливают.

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