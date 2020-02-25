В филармонии покажут комедию положений "Чужих мужей не бывает"

В Самарской филармонии 9 марта представят двухчасовую комедию положений с ирландским колоритом "Чужих мужей не бывает".

"Главная героиня — Элизабет проживает в элитной квартире в центре Дублина. Она решает свои финансовые проблемы, будучи любовницей двух женатых джентльменов, с которыми встречается в разные дни недели. Но, с неожиданным приездом ее подруги Аннет, случается коллапс отработанной схемы. В один момент в этой злосчастной квартире встречаются все: неверные мужья, они же любовники, их разъярённые жены, они же отчаянные домохозяйки, и виновницы этих невероятных событий — легкомысленная Элизабет и ее незадачливая подруга. Как разрешится эта встреча? Как выкрутятся герои из непростой ситуации? Вы узнаете, посетив спектакль", — анонсируют организаторы.

Режиссер: Сергей Ефремов.

В ролях: Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Андрей Кайков, Сергей Савичев, Мария Фурсенко.

Цена билетов от 1000 рублей. Приобрести их можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27660/0. (16+)