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Нацпарк "Самарская Лука" возглавил Евгений Березкин

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со вторника, 25 февраля, исполняющим обязанности директора национального парка "Самарская Лука" назначен экс-глава областного наркоконтроля Евгений Березкин. Об этом в социальной сети сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Фото: ol-shelest.livejournal.com

"С сегодняшнего дня обязанности директора "Самарской Луки" исполняет экс-глава областного наркоконтроля Е.Березкин. Человек, никак не связанный с прежней камарильей. Надеюсь, ему удастся навести порядок в этих авгиевых конюшнях", — написал парламентарий.

Березкин исполнял обязанности начальника УФСКН по Самарской области с 2013 по 2015 год. До того он работал в транспортной милиции и ОВД Новокуйбышевска.

Напомним, Александр Губернаторов, занимавший пост директора "Самарской Луки" с 2007 г., покинул его в августе 2019 г. после возбуждения ряда уголовных дел. Сообщалось, что его подозревают в шести преступлениях по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

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