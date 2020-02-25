Нацпарк "Самарская Лука" возглавил Евгений Березкин

Со вторника, 25 февраля, исполняющим обязанности директора национального парка "Самарская Лука" назначен экс-глава областного наркоконтроля Евгений Березкин. Об этом в социальной сети сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"С сегодняшнего дня обязанности директора "Самарской Луки" исполняет экс-глава областного наркоконтроля Е.Березкин. Человек, никак не связанный с прежней камарильей. Надеюсь, ему удастся навести порядок в этих авгиевых конюшнях", — написал парламентарий.

Березкин исполнял обязанности начальника УФСКН по Самарской области с 2013 по 2015 год. До того он работал в транспортной милиции и ОВД Новокуйбышевска.

Напомним, Александр Губернаторов, занимавший пост директора "Самарской Луки" с 2007 г., покинул его в августе 2019 г. после возбуждения ряда уголовных дел. Сообщалось, что его подозревают в шести преступлениях по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").