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Экология Общество

"Самарскую Луку" возглавит экс-руководитель управления Госнаркоконтроля

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым директором национального парка "Самарская Лука" станет Евгений Березкин, ранее возглавлявший областное управление Госнаркоконтроля. Об этом сообщают несколько источников, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников, на этой неделе Березкин посещал дирекцию нацпарка, "знакомился с хозяйством". Официального назначения при этом пока не состоялось, и парком в статусе и.о. директора управляет замдиректора по экономике и финансам Ольга Кожевникова.

Получить комментарий в дирекции национального парка на момент публикации не удалось.

Березкин исполнял обязанности начальника УФСКН по Самарской области с 2013 по 2015 год. До того он работал в транспортной милиции и ОВД Новокуйбышевска.

Напомним, Александр Губернаторов, занимавший пост директора "Самарской Луки" с 2007 г., покинул его в августе 2019 г. после возбуждения ряда уголовных дел. Сообщалось, что его подозревают в шести преступлениях по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

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Во вторую часть интервью с депутатом Госдумы Александром Хинштейном мы вынесли вопросы по национальному парку "Самарская Лука", сотрудники которого стали фигурантами уголовных дел. Что самое ужасное - свидетели утверждают: вместо охраны животных здесь занимались массовым их отстрелом.

Проблемы у Губернаторова начались после возбуждения в 2018 г. уголовного дела о незаконной охоте, фигурантами которого стали госинспекторы нацпарка. В деле есть заявления о явке с повинной сотрудников "Луки", рассказавших следователям о распоряжениях руководства о проведении охот, строительстве вышек-засидок, выставлении планов по отстрелу животных для мясоперерабатывающего цеха. В Сеть утекли видеозаписи многочисленных эпизодов охоты с участием госинспекторов. Однако расследование дела несколько раз прекращалось и до сих пор не доведено до суда.

Переломным же моментом стала ситуация со свалкой в Рождествено. В апреле 2019 г. во время выезда в село депутат Госдумы Александр Хинштейн публично пообещал добиться снятия Александра Губернаторова с поста.

В недавнем интервью Волга Ньюс Александр Хинштейн поделился своим видением ситуации в нацпарке.

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