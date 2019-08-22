Директору "Самарской Луки" выплатят компенсацию при увольнении

Директор "Самарской Луки" Александр Губернаторов опубликовал в Facebook приказ о своем увольнении. Документ за подписью министра природы РФ Дмитрия Кобылкина датирован 5 августа. По нему Губернаторов уволен 9 августа с расторжением трудового договора.

При этом теперь уже экс-директор нацпарка получит в качестве компенсации три средних месячных заработка. А в приказе содержатся ссылки на Трудовой кодекс, из которых следует, что договор расторгнут по инициативе работодателя, но "при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя".

Однако об увольнении Губернаторова, как и ряда других директоров нацпарков и заповедников, сообщается в пресс-релизе Минприроды России о "промежуточных итогах антикоррупционных проверок в заповедниках и нацпарках", опубликованном 21 августа.

"В ходе проведения проверок был уволен по собственному желанию директор ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука", — указывается в сообщении на сайте ведомства.

Примечательно, что уже после увольнения Губернаторова на сайте "Самарской Луки" появилась публикация, в которой говорилось о безосновательной травле руководства нацпарка и его сотрудников. Сейчас этот текст удален, а Александр Губернаторов разместил в соцсетях открытое обращение похожего содержания, в котором он предстает жертвой неких сил, якобы жаждущих "разрушить целостность заповедной территории".

При этом, говоря о безосновательности обвинений в его адрес, экс-директор нацпарка не упоминает, например, о видео- и фотоматериалах с записями многочисленных охот с десятками убитых животных, обнаруженных у одного из его подчиненных, которого задерживала полиция по подозрению в браконьерстве.

Именно публикация этих материалов в Интернете привлекла внимание СМИ, общественности и властей к происходящему в нацпарке. Как выяснилось позднее, материалы по противоправной деятельности на территории "Луки" собирались региональным управлением ФСБ.

Дело о браконьерстве в "Самарской Луке" пытаются закрыть Уголовное дело о незаконной охоте в национальном парке "Самарская Лука", в котором фигурировали его сотрудники, пытались закрыть. Это следует из ответа Приволжской транспортной прокуратуры. Ранее уже были закрыты два смежных дела.

Администрация же "Самарской Луки" вместо принятия жестких мер к скомпрометировавшим себя сотрудникам занималась судебными тяжбами с активистами и СМИ. В частности, иск "о защите деловой репутации" был подан к порталу "Волга Ньюс" — судом он был оставлен без удовлетворения.

Впрочем, несмотря на явки с повинной некоторых сотрудников нацпарка, рассказавших следователям о том, что им давались распоряжения проводить охоты, строить вышки-засидки, выставлялись планы по отстрелу животных для мясоперерабатывающего цеха, расследование уголовных дел, в которых могли бы фигурировать сотрудники "Луки", не продвигалось. Причиной тому, по словам источников, якобы является активное участие в жизни нацпарка одной из ОПГ с широкими связями в правоохранительных органах.

Переломным моментом стала ситуация со свалкой в Рождествено, прогремевшая после публикации в соцсетях видео с пасущимися на ней коровами. Для решения проблемы в апреле этого года село посетил депутат Госдумы Александр Хинштейн, публично пообещавший добиться снятия Александра Губернаторова с поста.

"Вопросов очень много. Думаю, Губернаторову придется отвечать на них не только по линии министерства природных ресурсов, но и по линии правоохранительных и надзирающих органов", — говорил тогда парламентарий.

После этого все-таки было возбуждено уголовное дело на одного из заместителей Губернаторова, а позднее и несколько дел на него самого.