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Суды Происшествия

Женщина получила семь лет колонии за ограбление пенсионерки

СЫЗРАНЬ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани суд вынес приговор неоднократно судимой женщине, которую обвиняли по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В августе 2019 г. двое сообщников: женщина и мужчина, личность которого следствие не установило, через незапертую дверь проникли в дом в с. Заборовка. Когда вернулась хозяйка, они потребовали у престарелой женщины деньги и золото. Получив отказ, злоумышленница напала на пенсионерку, избила ее, угрожала убийством, а затем забрала из карманов жертвы 5 тыс. руб., а также конфеты и сахар из шкафа.

Подсудимая не признала вину. Ей назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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