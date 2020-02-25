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Преступления Происшествия

Сотрудника сотового оператора обвиняют в продаже данных клиентов

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинение для двух человек, которых обвиняют по ст. 138 УК ("Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров") и ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, сотрудник одного из сотовых операторов по просьбе знакомого и бывшего работника компании использовал учетную запись и пароль коллеги и получил доступ к программному обеспечению для обслуживания клиентов. Так он получил сведения о входящих и исходящих соединениях клиентки, которые за 2 тыс. руб. передал третьему лицу.

По аналогичной схеме злоумышленник получил доступ в личный кабинет еще одного абонента и передал данные сообщнику, который планировал продать эту информацию за 11 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения.

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