Сотрудника сотового оператора обвиняют в продаже данных клиентов

Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинение для двух человек, которых обвиняют по ст. 138 УК ("Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров") и ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, сотрудник одного из сотовых операторов по просьбе знакомого и бывшего работника компании использовал учетную запись и пароль коллеги и получил доступ к программному обеспечению для обслуживания клиентов. Так он получил сведения о входящих и исходящих соединениях клиентки, которые за 2 тыс. руб. передал третьему лицу.

По аналогичной схеме злоумышленник получил доступ в личный кабинет еще одного абонента и передал данные сообщнику, который планировал продать эту информацию за 11 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения.