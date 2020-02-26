На пост главы Жигулевска претендуют четыре кандидата

Во вторник, 25 февраля, завершился прием заявок от кандидатов на пост главы города, сообщает пресс-служба гордумы Жигулевска.

Участвовать в конкурсе изъявили желание четыре человека. Среди них исполняющий обязанности главы Жигулевска Сергей Федотов, заместитель директора муниципального казенного учреждения городского округа Кинель "Управления жилищно-коммунального хозяйства" Вячеслав Нижегородов, временно неработающий Виталий Рябов и гендиректор ООО "Виталина+" Виктор Русин.

Напомним, пост главы Жигулевска стал вакантным в конце января. Занимавший его Дмитрий Холин сложил с себя полномочия в связи с переходом на должность руководителя исполнительного комитета Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".