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Муниципалитеты Власть и политика

На пост главы Жигулевска претендуют четыре кандидата

ЖИГУЛЕВСК. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 февраля, завершился прием заявок от кандидатов на пост главы города, сообщает пресс-служба гордумы Жигулевска.

Участвовать в конкурсе изъявили желание четыре человека. Среди них исполняющий обязанности главы Жигулевска Сергей Федотов, заместитель директора муниципального казенного учреждения городского округа Кинель "Управления жилищно-коммунального хозяйства" Вячеслав Нижегородов, временно неработающий Виталий Рябов и гендиректор ООО "Виталина+" Виктор Русин.

Напомним, пост главы Жигулевска стал вакантным в конце января. Занимавший его Дмитрий Холин сложил с себя полномочия в связи с переходом на должность руководителя исполнительного комитета Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

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