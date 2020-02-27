Самарцы стали реже оплачивать штрафы за нарушения ПДД с камер

Счетная палата Самарской области отметила снижение собираемости штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных с помощью комплексов фото-видеофиксации, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Палаты провели проверку расходов и эффективности использования специальных технических средств для контроля за дорожным движением и фиксацией нарушений ПДД за 2016–2018 гг, которая показала, что за указанный период с помощью камер было наложено 5,4 млрд руб. штрафов. Из них уплачено в областной бюджет 3,29 млрд руб. (60,5%). При этом собираемость таких взысканий в 2018 г. по сравнению с 2016 г. снизилась на 25,3%.

Кроме того, установлено, что передвижные комплексы автоматической фотофиксации нарушений ПДД "АРЕНА", находящиеся в оперативном управлении ГКУ СО "Безопасный регион", имеют высокую степень износа, в связи с чем существует риск выбытия в ближайшее время 79,4% передвижных комплексов.

"По результатам контрольного мероприятия будут направлены представления в департамент информационных технологий и связи Самарской области, государственное бюджетное учреждение Самарской области "Безопасный регион". Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу. Направлено информационное письмо в ГБУ Самарской области "Региональный центр телекоммуникаций", — уточняют в ведомстве.