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Преступления Происшествия

В Сызрани осуждены организаторы наркоканала

СЫЗРАНЬ. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Сызранского городского суда в отношении местных жителей — 62-летнего Александра Жуковского и 57-летней Марины Золотаревой, признанных виновными в покушении на незаконный оборот наркотиков (ч.3 ст. 30 п. п. "а, г" и ч.4 ст. 228.1 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, в середине 2018 г. во время оперативно-розыскных мероприятий их сотрудники получили информацию о деятельности на территории региона преступной группы, причастной к организации канала поставок крупных партий наркотического средства.

В дальнейшем оперативные сведения подтвердились и 2 августа 2018 г. сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали активных участники преступной группы, коими оказались Жуковский и Золотарева, которые, по данным ведомства, организовали канал поставки на территорию региона наркотических средств героин в крупном размере с целью последующего сбыта.

По окончании следствия Александр Жуковский и Марина Золотарева предстали перед судом, который признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 п. п. "а, г" и ч.4 ст. 228.1 УК РФ. В итоге Золотаревой было назначено наказание в виде шести лет 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и, а Жуковскому семи лет заключения с отбыванием в колонии строгого режима.

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