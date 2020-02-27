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Автопром Машиностроение

На АвтоВАЗе из-за коронавируса создали кризисный штаб

ТОЛЬЯТТИ. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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На АвтоВАЗе работает кризисный штаб, который следит за развитием ситуации со вспышкой пневмонии в Китае, сообщает ТАСС.

"В настоящее время таких планов (пересматривать план по производству. - Прим. ред.) у завода нет. Штаб совместно с поставщиками оценивает потенциальные риски и прорабатывает сценарии их разрешения. Мы следим за развитием ситуации и работаем по графику", - пояснили в пресс-службе автозавода.

Ранее в АвтоВАЗе отмечали, что компания имеет достаточный запас необходимых автокомпонентов, произведенных в КНР.

 

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