Супруги, обвиняемые в распространении наркотиков в Тольятти и Жигулевске, предстанут перед судом

В Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела супругов, обвиняемых в причастности к незаконному обороту наркотиков (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе транспортной полиции Самары.

По данным стражей порядка, в сентябре 2019 г. сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции задержали в районе тольяттинской ж/д станции "Химическая" 33-летнего мужчину, который делал наркозакладку.

В автомобиле, в котором находилась супруга задержанного, полицейские обнаружили бумажные свертки с синтетическим наркотиком. А при личном досмотре у женины изъяли еще несколько свертков с запрещенным веществом, приготовленным, как считают следователи, для сбыта.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Следствие установило, что супруги распространяли наркотики в Тольятти и Жигулевске. Всего у них изъяли 40 г синтетических наркотиков.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями вмененной супругам статьи, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.