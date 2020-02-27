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Преступления Происшествия

У жителя Сызрани похитили деньги с помощью потерянного мобильника жены

СЫЗРАНЬ. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани ранее судимого 29-летнего местного жителя задержали по подозрению в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее 55-летний мужчина сообщил в полицию, что его жена потеряла телефон, а после этого с его банковской карты, которая была привязана к потерянному мобильнику, кто-то снял 13 тыс. рублей.

Как выяснилось, злоумышленник частями перевел деньги с карты, обналичил их и потратил.

У подозреваемого изъяли пропавший телефон и вернули владелице. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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