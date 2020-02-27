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Преступления Происшествия

Сотрудника администрации Железнодорожного района заподозрили в крышевании рыботорговцев

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили два уголовных дела в отношении действующего и бывшего сотрудников администрации Железнодорожного района, подозреваемых по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, с 2012 по 2019 г. подозреваемые неоднократно получали деньги (всего более 470 тыс. руб.) за общее покровительство, оказываемое розничной торговле рыбной продукцией.

По данным областного ГУ МВД, один из подозреваемых - 49-летний мужчина - получил 42,5 тыс. руб., а второй - 38-летний мужчина - 428 тысяч.

Сейчас экс-сотрудник администрации находится под стражей. Второго фигуранта дела оставили под домашним арестом.

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