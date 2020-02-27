В Тольятти будут судить мужчину, выдававшего себя за директора логистической фирмы

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении жителя города, которого подозревали в 12 кражах. Об этом сообщает прокуратура Комсомольского района.

По версии следствия, 29-летний мужчина в Интернете выдавал себя за менеджера или директора компании, оказывающей логистические услуги. Он брал с заказчиков деньги и обращался в другие грузовые компании, стоимость услуг которых была выше. Но после исполнения заявки их работу он не оплачивал.

Деньги за якобы предоставленные им услуги лжепредприниматель получал на заранее приобретенный расчетный счет индивидуального предпринимателя, ничего не знавшего о преступных схемах.

Материальный ущерб, причиненный логистическим организациям, превысил 800 тыс. руб. и сейчас полностью возмещен.

Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд для рассмотрения.