16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец может понести уголовную ответственность за обещание "помочь" получить гражданство Сотрудника администрации Железнодорожного района заподозрили в крышевании рыботорговцев Следствие в четвертый раз не увидело преступления в охоте на территории нацпарка В Тольятти задержали парня, прятавшего наркотики в снегу В Сызрани осуждены организаторы наркоканала

Преступления Происшествия

В Тольятти будут судить мужчину, выдававшего себя за директора логистической фирмы

ТОЛЬЯТТИ. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении жителя города, которого подозревали в 12 кражах. Об этом сообщает прокуратура Комсомольского района.

По версии следствия, 29-летний мужчина в Интернете выдавал себя за менеджера или директора компании, оказывающей логистические услуги. Он брал с заказчиков деньги и обращался в другие грузовые компании, стоимость услуг которых была выше. Но после исполнения заявки их работу он не оплачивал.

Деньги за якобы предоставленные им услуги лжепредприниматель получал на заранее приобретенный расчетный счет индивидуального предпринимателя, ничего не знавшего о преступных схемах.

Материальный ущерб, причиненный логистическим организациям, превысил 800 тыс. руб. и сейчас полностью возмещен.

Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд для рассмотрения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1