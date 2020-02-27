Самарец может понести уголовную ответственность за обещание "помочь" получить гражданство

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 10 февраля подозреваемый получил от мужчины 160 тыс. руб., которые должен был передать сотрудникам правоохранительных органов за получение гражданства.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемому 33 года и он уже был судим за аналогичное преступление.
Расследование уголовного дела продолжается.