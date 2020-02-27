Самарец может понести уголовную ответственность за обещание "помочь" получить гражданство

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.