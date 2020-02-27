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Общество

Самарская областная научная библиотека представила проект "Пространство открытого чтения"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 февраля, Самарская областная универсальная научная библиотека представила свой новый проект — "Пространство открытого чтения". Мероприятие прошло в рамках празднования 160-летнего юбилея библиотеки.

Основная цель проекта "Пространство открытого чтения" — создание максимально комфортной обстановки для работы читателей с информацией, оперативное предоставление всего спектра библиотечных услуг.

Гости, среди которых были руководители вузов, деятели науки и культуры, представители библиотечного сообщества, ознакомились с ресурсами "Пространства открытого чтения" в режиме нон-стоп, приняли участие в мастер-классах, научились принципам работы с уникальными краеведческими ресурсами "Скат", "Семейство Аксаковых", базой данных "Репрессированная наука". В обновленном зале можно получить доступ к электронной библиотеке диссертаций (раньше для этого необходимо было ехать в Москву), платформе Web of Science, системе IPRbooks и к другим ценным ресурсам.

Представители различных профессий и сфер деятельности благодаря широкому спектру сервисов смогут теперь за несколько минут найти самую подробную информацию, получить библиографическую справку и список литературы для дальнейшей работы с ресурсами СОУНБ.

Кроме того, специалисты библиотеки рассказали, как получить удаленный доступ к части полезных электронных библиотек. В завершение презентации гостям СОУНБ был представлен новый формат экскурсии "От папируса до цифры" (история книжной культуры в артефактах) с посещением зала "Допечатная книга".

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