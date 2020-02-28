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Суды Происшествия

В Волжском районе будут судить мужчину, угнавшего и разбившего чужой автомобиль

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе в суд передано уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, которого обвиняют в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как следует из материалов дела, 13 января текущего года правоохранителям поступило заявление об угоне ВАЗ-21101. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали подозреваемого и установили все обстоятельства произошедшего.

По версии полицейских, предполагаемый злоумышленник будучи в гостях у приятелей, воспользовался ключами от автомобиля, которые выпали из кармана потерпевшего. Угонщик планировал доехать  в сторону п. Прибрежный, но не справился с управлением, допустил съезд под дамбу и врезался в дерево. Оставив место ДТП, мужчина добрался до дома на такси. Вечером 13 января подозреваемого задержали сотрудники полиции О МВД России по Волжскому району.

Дознавателями О МВД России по Волжскому району собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности фигуранта. На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в Волжский районный суд для рассмотрения по существу. Автомобиль возвращен законному владельцу.

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