Из-за взятки полицейскому за выдачу прав самарец стал фигурантом уголовного дела

Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 18 февраля 2020 г. подозреваемый получил от гражданина денежные средства в размере 74 тыс. руб. в качестве взятки для передачи ее сотрудникам правоохранительных органов за выдачу водительских удостоверений двум гражданам.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.