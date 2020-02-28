Концессионное соглашение "РКС-Самара" с администрацией Самары дало новый стимул реализации инвестиционных проектов

В 2019 году в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Самары было заключено концессионное соглашение, которое позволило обновить инвестиционную программу предприятия и стимулировало ее реализацию.

Инвестиционная программа "РКС-Самара" прошлого года выполнена на 100,6% (639,5 млн рублей). В нее вошли реконструкция 185 насосных станций подкачки, модернизация водовода на ул. Ташкентской от Московского шоссе до Стара-Загоры, водопроводных и канализационных сетей на Крымской площади, напорного коллектора в Куйбышевском районе, работы на очистных сооружениях и насосных станциях НФС-1, НФС-2, НФС-3, ГВС.

Инвестиционная программа "РКС-Самара" на 2020 год включает модернизацию, реконструкцию и проектные работы по десяткам объектов. Всего в этом году планируется вложить в развитие системы водоснабжения и водоотведения Самары 1 млрд 193 млн рублей.

Самые крупные направления 2020 года: продолжение реконструкции Городских очистных канализационных сооружений, завершение проектных работ и начало строительства двух водоводов д-600 от НФС-2 до посёлка Управленческий со строительством насосной подкачивающей станции, проектные работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в Орловом овраге и сетей водоснабжения в посёлке Горелый хутор.

Инвестиционная программа ресурсоснабжающей организации разрабатывается на основании технического задания администрации Самары и утверждается министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. Действующая программа рассчитана до 2023 года. Сумму затрат на ее реализацию составляет 4,5 млрд рублей.