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Преступления Происшествия

Из-за батута, на котором пострадал ребенок в парке им. Гагарина, возбудили уголовное дело

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 февраля, в Самаре возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту получения травм пятилетним мальчиком 13 июля 2019 г. на надувном батуте в парке им. Гагарина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

По данным надзорного ведомства, ребенок получил травму правого локтевого сустава с внутрисуставным переломом мыщелка/головчатого возвышения плечевой кости.

Следствие ведет отдел СК РФ по Промышленному району. Ход расследования контролирует районная прокуратура.

Гид потребителя

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