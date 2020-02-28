Нефтегорск победил в конкурсе на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах

В пятницу, 28 февраля, на ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации "Малые города" лауреатом стал проект "Благоустройство парка "Молодежный", представленный Нефтегорском.

Проект Нефтегорска обладает уникальностью и формирует современный облик городской среды муниципалитета, включает функциональные элементы — концертные и спортивные площадки, прогулочные зоны, а также учитывает ландшафтную идентичность территории и ее историческую особенность.

Согласно условиям конкурса, проект будет реализован в 2020–2021 гг.

В этот же день на площадке форума малых городов и исторических поселений состоялось награждение победителей конкурса. 80 проектов-победителей получат субсидии от 30 до 100 млн рублей.

Напомним, Всероссийский конкурс стартовал в 2018 году. С 2019 года конкурс проходит в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным, с ежегодным призовым фондом в размере 5 млрд рублей.

В период 2018–2019 гг. от Самарской области федеральной конкурсной комиссией победителями признаны проекты, представленные городскими округами Кинель, Жигулевск, Отрадный, Сызрань, Октябрьск.













