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Преступления Происшествия

В Кинель-Черкасском районе молодой водитель стал фигурантом уголовного дела за пьяное вождение

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В п. Садгород Кинель-Черкасского района инспекторы ДПС за нарушение ПДД остановили автомобиль Лада-217030. В ходе сбора административного материала стражи правопорядка выявили у 21-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, но мужчина от прохождения процедуры отказался.

Полицейскими собран административный материал, предусмотренный ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

В ходе установления личности нарушителя правоохранители выяснили, что в августе 2016 г. мужчина уже привлекался к административной ответственности. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Также в ноябре 2016 г. за аналогичное правонарушение ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

 

В настоящее время дознавателями ОМВД России по Кинель-Черкасскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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