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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ обновил некоторые комплектации Lada Vesta

ТОЛЬЯТТИ. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ решил провести небольшой рестайлинг, исключив из базового оснащения Lada Vesta систему климат-контроля. Теперь в комплектации Comfort, предлагаемой для машин: Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и SW Cross, будет отсутствовать система климат-контроля, пишет car.ru.

С чем связана необходимость исключения такой полезной опции — пока не сообщается, но эксперты считают, что бренд планирует удешевить несколько моделей Lada Vesta.

Теперь система климат-контроля будет доступна исключительно в "максимальных" комплектациях Luxe и Exclusive. Будет ли чем-то заменена подобная система в стандартных версиях — пока неизвестно. 

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