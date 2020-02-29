АвтоВАЗ обновил некоторые комплектации Lada Vesta

АвтоВАЗ решил провести небольшой рестайлинг, исключив из базового оснащения Lada Vesta систему климат-контроля. Теперь в комплектации Comfort, предлагаемой для машин: Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и SW Cross, будет отсутствовать система климат-контроля, пишет car.ru.

С чем связана необходимость исключения такой полезной опции — пока не сообщается, но эксперты считают, что бренд планирует удешевить несколько моделей Lada Vesta.

Теперь система климат-контроля будет доступна исключительно в "максимальных" комплектациях Luxe и Exclusive. Будет ли чем-то заменена подобная система в стандартных версиях — пока неизвестно.