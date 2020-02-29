С Васильевских островов спасатели эвакуировали парализованного рыбака

В пятницу, 28 февраля, около 19:00 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение от егеря, находящегося на Васильевских островах в Безенчукском районе. Он утверждал, что одному из рыбаков на Первом кардоне стало плохо, его парализовало. Требовалась немедленная эвакуация пострадавшего с острова на берег для передачи врачам скорой медицинской помощи.

Спасатели из Новокуйбышевска прибыли в с. Екатериновка Безенчукского района, где на аэроглиссере переправились на остров к пострадавшему.

По прибытию стало известно, что двое мужчин из Самары отправились на рыбалку на Васильевские острова. 65-летний рыбак не рассчитал свои силы, а также количество алкоголя и ему стало плохо с сердцем, что привело к частичной парализации конечностей.

Спасатели погрузили пострадавшего на аэроглиссер и переправили на берег, где мужчину уже ждали врачи скорой медицинской помощи и сын, который приехал из Самары, как только узнал о случившемся. Мужчина от госпитализации отказался.

В 23:05 работы на месте происшествия были завершены, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.