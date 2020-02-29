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Преступления Происшествия

Жительница Сызрани предстанет перед судом за кражу ювелирных изделий

СЫЗРАНЬ. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сызрани обратилась 34-летняя жительница, которая сообщила, что у нее похищено несколько золотых украшений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ювелирные изделия (два золотых кольца) женщина хранила дома, в котором проживала вместе с родными. Причиненный ущерб женщина оценила в сумму более 17 тыс. рублей.

В ходе опроса потерпевшая пояснила, что дом был разделен на двух владельцев. Во второй части частной постройки проживал отец заявительницы, к которому, как удалось выяснить полицейским, незадолго до пропажи украшений, приходила его знакомая.

По версии следствия, 32-летняя жительница Сызрани оказалась в той части дома, где проживала потерпевшая и, имея доступ к хранившимся на полке украшениям, совершила их хищение.

Женщина была установлена и задержана. Полицейские выяснили, что подозреваемая сдала похищенное в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на свое усмотрение.

В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 3 ст. 158 "Кража" Уголовного Кодекса Российской Федерации. Следователем СУ МУ МВД России "Сызранское" уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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