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Театр Культура

В Самарском театре драмы представили премьеру пластического спектакля "Медея"

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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27 и 28 февраля в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоялась премьера пластического спектакля "Медея" по одноименным произведениям Еврипида и Жана Ануя.

Публике была представлена эпическая трагедия, основанная на древнегреческом мифе о Медее и ее возлюбленном Ясоне, в пластическом прочтении режиссера Миши Лебедева и хореографа Павла Самохвалова.

Пространство, в котором работают артисты, погружает зрителя в таинственную и мифическую атмосферу. Текст древнегреческой трагедии Еврипида, самобытная пластика и грим актеров придают особый тон спектаклю, а сценография в исполнении Натальи Черновой ломает привычное восприятие сцены. Полутораметровый склон дает возможность актерам исполнять множество пластических приемов. Непростой для восприятия древний текст гекзаметра разбавлен мелодичным и чувственным текстом Жана Ануя; авторская музыка Степана Андреева поддерживает действие напряженным звучанием, пульсом — создается демоническая и притягивающая атмосфера спектакля.

Неоднозначный образ Медеи — женщины, которая лишила жизни своих собственных детей — рассматривается в спектакле через призму рока и судьбы. Режиссер раскрывает Медею не как безобразную и безжалостную женщину — он показывает ее ранимость, внутреннюю боль и силу.

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