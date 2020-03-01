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Общество

Скончался ректор Самарского государственного аграрного университета Александр Петров

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 марта, на 54 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался ректор Самарского государственного аграрного университета Александр Петров.

Александр Михайлович очень многое сделал для Самарского аграрного вуза, отдав ему, без преувеличения, все самые лучшие годы своей жизни. Запущенная им и его командой в 2013 г. "перезагрузка" вуза привела к тому, что вуз достиг своих максимальных за всю историю возможностей, получив высший статус для учебного заведения — университет.

Прощание с Александром Петровом состоится 3 марта 2020 г. во дворце культуры Самарского аграрного университета в 10:00.  

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