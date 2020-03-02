Стартовал процесс включения "Кошелев-парка" в состав Самары

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэр Самары Елена Лапушкина подписала постановление об инициативе изменения границ областного центра, путем включения в его состав жилого района Кошелев-парк. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. В настоящее время Кошелев-парк входит в состав городского поселения Смышляевка Волжского района Самарской области.