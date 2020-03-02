16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стартовал процесс включения "Кошелев-парка" в состав Самары Нефтегорск победил в конкурсе на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах Главой Жигулевска избран Сергей Федотов На пост главы Жигулевска претендуют четыре кандидата Мэрия Самары займет 1 млрд руб., чтобы расплатиться с долгами

Муниципалитеты Власть и политика

Стартовал процесс включения "Кошелев-парка" в состав Самары

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэр Самары Елена Лапушкина подписала постановление об инициативе изменения границ областного центра, путем включения в его состав жилого района Кошелев-парк. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. В настоящее время Кошелев-парк входит в состав городского поселения Смышляевка Волжского района Самарской области.

Постановление направлено в гордуму Самары, Совет депутатов Красноглинского района, Собрание представителей Волжского района и Собрание представителей городского поселения Смышляевка для выявления мнения населения по вопросам изменения границ.

Напомним, в конце 2019 г. была создана рабочая группа по включению Южного города и Кошелев-парка в состав Самары. Однако жители Южного города выступили против этой инициативы.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5