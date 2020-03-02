Стартовал процесс включения "Кошелев-парка" в состав Самары

Мэр Самары Елена Лапушкина подписала постановление об инициативе изменения границ областного центра, путем включения в его состав жилого района Кошелев-парк. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. В настоящее время Кошелев-парк входит в состав городского поселения Смышляевка Волжского района Самарской области.
Постановление направлено в гордуму Самары, Совет депутатов Красноглинского района, Собрание представителей Волжского района и Собрание представителей городского поселения Смышляевка для выявления мнения населения по вопросам изменения границ.
Напомним, в конце 2019 г. была создана рабочая группа по включению Южного города и Кошелев-парка в состав Самары. Однако жители Южного города выступили против этой инициативы.