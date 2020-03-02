Русская тоска в новом спектакле СамАрта

Самарский театр юного зрителя СамАрт представил чеховского "Иванова" в постановке Анатолия Праудина. Показы прошли с 27 по 29 февраля на новой сцене театра. Премьера "Иванова" состоялась еще 1 октября прошлого года, но тогда ее смогли увидеть только специально приглашенные на открытие новой сцены гости. В этот же раз театр представлял спектакль широкой публике.

Пьесу "Иванов" Чехова ставят чуть реже, чем "Чайку" и "Вишневый сад", то есть она чрезвычайно популярна не только в России, но и на зарубежной сцене. Трактовок истории незадачливого страдающего помещика Иванова миллион. Сам Чехов начинал писать пьесу как комедию, а закончил надрывной драмой с фирменным выстрелом в конце.

Лишь основная идея, что в пьесе не должно быть ни героев, ни злодеев, осталась неприкосновенна. Еще при жизни писателя с ним постоянно спорили режиссеры, требуя разъяснений, почему, например, земский врач Евгений Константинович Львов с высокими идеалами и навязчивой идеей честности и справедливости не может быть героем.

У Праудина героев нет, все его персонажи раздражающе мертвы. Монолог Иванова "Как я себя презираю, боже мой! Как глубоко ненавижу я свой голос, свои шаги, свои руки, эту одежду, свои мысли. Ну, не смешно ли, не обидно ли? Еще года нет, как был здоров и силен, был бодр…" повторяется в спектакле несколько раз, подчеркивая его отчаяние. В отличие от других персонажей, он осознает свою "смерть души", что и делает его страдальцем.

Сцена сделана как амфитеатр из ящиков. Именно из этих ящиков словно из гробов, как зомби, вылезают актеры. В спектакле нет никого, кому хочется посочувствовать. Анна Петровна (Вероника Львова) раздражает своим писклявым голосом и жертвенностью. Граф Шабельский (Юрий Долгих) противен своими манерами и ненавистью ко всему. Земский врач Евгений Константинович (Павел Маркелов) слишком надменен и зациклен на своей честности. Саша, дочь Лебедевых, достает детским идеализмом. Николай Иванов (Дмитрий Добряков) вообще невозможен со своим вечным гундежом, в который вскоре даже перестаешь вникать: он словно энергетический вампир вытягивает жизнь из окружающих.

Единственный персонаж - управляющий Михаил Боркин (Алексей Меженный) - может разбудить всех своим нахальным, вульгарным и авантюрным поведением. Все как мотыльки на огонь летят к нему, зная его паскудную натуру, но чувствуя за ним какую-то надежду. Он король этого мертвого царства и любимец женщин.

Сцена дня рождения Саши выглядит как вечеринка зомби, все унылы и обпились чая, даже не могут нормально говорить. Все доведено до грани и уже начинает напоминать комедию. Мрачную комедию про тоску.

В этой сцене периодически звучит фраза "Только едят, пьют, спят, потом умирают… родятся другие и тоже едят, пьют, спят…". Умершее со скуки общество, как болото, втянуло в свою трясину Иванова, который сам теперь забирает всех на дно.

Спектакль, где все страдают от тоски и скуки, смотреть тяжело, тем более, если он идет больше трех часов. Анатолий Праудин втягивает зрителей в это болото тоски, постоянно давая достаточно прямолинейные подсказки по персонажам, то врач откроет над Анной Петровной белый зонт, то Саша возьмет в руки большого медведя с шарфом, как у Иванова.

"О чём эта пьеса? О человеке, о том, что с ним происходит, о духовном крахе. Надо понять, где закралась ошибка, почему все мы, не достигнув столетнего возраста, ещё в молодом состоянии превращаемся в мертвых. Мы умираем раньше биологической смерти. Это совершенно очевидно, нравится нам это или не нравится", — рассказывает об "Иванове" Праудин.

Над спектаклем артисты работают еще с 2015 года, тогда всей труппой СамАрт отправился в экспедицию в Ширяево, где сочинялись этюды и дорабатывались образы.

Сложность декораций, созданных петербургским художником Алексеем Порай-Кошицом, не позволяет СамАрту часто показывать этот спектакль. Поэтому вполне возможно, с условием того, что в скором времени закроют две малые сцены театра, "Иванов" в этом году уже идти не будет.