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Театр Культура

В ОДО покажут комедию "Двое в лифте, не считая текилы"

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском Окружном доме офицеров 7 марта состоится показ комедии "Двое в лифте, не считая текилы".

Фото: koncertsamara.ru

По сюжету постановки двое мужчин спешат к своим женщинам, чтобы поздравить их с 8 марта, но застревают в лифте элитной многоэтажки.

"Один мужчина — импозантный, респектабельный, в дорогом костюме, с чемоданом и роскошным букетом роз… Второй мужчина в майке с черепом, кожаной куртке, с пакетом из продуктового супермаркета и дешевым букетом фиалок… Они такие разные, но "что" же общего между этими людьми?
Или "кто"?!..", — ответ на этот вопрос, согласно афише мероприятия, зрители узнают посмотрев спектакль.

Приобрести билеты можно по ссылкам:

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