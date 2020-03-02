В ОДО покажут комедию "Двое в лифте, не считая текилы"

В самарском Окружном доме офицеров 7 марта состоится показ комедии "Двое в лифте, не считая текилы".

По сюжету постановки двое мужчин спешат к своим женщинам, чтобы поздравить их с 8 марта, но застревают в лифте элитной многоэтажки.

"Один мужчина — импозантный, респектабельный, в дорогом костюме, с чемоданом и роскошным букетом роз… Второй мужчина в майке с черепом, кожаной куртке, с пакетом из продуктового супермаркета и дешевым букетом фиалок… Они такие разные, но "что" же общего между этими людьми?

Или "кто"?!..", — ответ на этот вопрос, согласно афише мероприятия, зрители узнают посмотрев спектакль.

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