В ОДО покажут комедию "Двое в лифте, не считая текилы"

В самарском Окружном доме офицеров 7 марта состоится показ комедии "Двое в лифте, не считая текилы".
По сюжету постановки двое мужчин спешат к своим женщинам, чтобы поздравить их с 8 марта, но застревают в лифте элитной многоэтажки.
"Один мужчина — импозантный, респектабельный, в дорогом костюме, с чемоданом и роскошным букетом роз… Второй мужчина в майке с черепом, кожаной куртке, с пакетом из продуктового супермаркета и дешевым букетом фиалок… Они такие разные, но "что" же общего между этими людьми?
Или "кто"?!..", — ответ на этот вопрос, согласно афише мероприятия, зрители узнают посмотрев спектакль.
Приобрести билеты можно по ссылкам:
- http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/26993/0
- https://smr.kassir.ru/teatr/samarskiy-garnizonnyiy-dom-ofitserov/dvoe-v-lifte-ne-schitaya-tekilyi_2020-03-07
(16+)