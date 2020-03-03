В Волгаре вновь зафиксировано пятикратное превышение ПДК по сероводороду

В понедельник, 2 марта, пункт наблюдения за загрязнением окружающей среды в жилом районе Волгарь зафиксировал превышение ПДК по сероводороду в 5,4 раза. Данные наблюдений опубликованы на сайте "Приволжского УГМС".

Согласно таблице, в 01:00 уровень сероводорода в атмосфере в районе поста на Софийской площади был превышен в четыре раза. К 07:00 уже фиксировалось превышение нормы загрязняющих веществ в 5,4 раза.

Напомним, превышения по сероводороду в Волгаре фиксируются регулярно. В последний раз существенное отклонение от нормы по содержанию в атмосфере сероводорода было отмечено в жилом районе в середине января. Тогда ПДК была превышена в 5,6 раза.