16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Волгаре вновь зафиксировано пятикратное превышение ПДК по сероводороду На территории "Самарской Луки" обнаружены девять кабанов, погибших от АЧС За неделю в регионе под колесами авто погибли олень и заяц-русак Нацпарк "Самарская Лука" возглавил Евгений Березкин В регионе на законодательном уровне запретили отстрел диких собак

Экология Общество

В Волгаре вновь зафиксировано пятикратное превышение ПДК по сероводороду

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 2 марта, пункт наблюдения за загрязнением окружающей среды в жилом районе Волгарь зафиксировал превышение ПДК по сероводороду в 5,4 раза. Данные наблюдений опубликованы на сайте "Приволжского УГМС".

Согласно таблице, в 01:00 уровень сероводорода в атмосфере в районе поста на Софийской площади был превышен в четыре раза. К 07:00 уже фиксировалось превышение нормы загрязняющих веществ в 5,4 раза.

Напомним, превышения по сероводороду в Волгаре фиксируются регулярно. В последний раз существенное отклонение от нормы по содержанию в атмосфере сероводорода было отмечено в жилом районе в середине января. Тогда ПДК была превышена в 5,6 раза.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5