В самарских сосисках нашли фермент микробной трансглютаминазы

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области обнаружили фермент микробной трансглютаминазы в образцах сосисок и вареной колбасы, отобранных в местных торговых сетях, сообщает пресс-служба ведомства.