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Общество

В самарских сосисках нашли фермент микробной трансглютаминазы

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области обнаружили фермент микробной трансглютаминазы в образцах сосисок и вареной колбасы, отобранных в местных торговых сетях, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий проверку не прошли молочные сосиски производства ООО "Самарский мясокомбинат" и колбаса "Докторская" мясокомбината "Дубки".

"В отношении самарского производителя Управлением Россельхознадзора возбуждено административное производство, административная ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем или продавцом требований технических регламентов к продукции)", - уточняют в ведомстве.

Микробная трансглютаминаза (мТГ) — это фермент, имитирующий действие природной трансглютаминазы и вырабатывающийся микробами в промышленных масштабах. Микробная трансглютаминаза широко используется при производстве колбасных изделий, в молочной, рыбной, хлебопекарной промышленности в нарушение установленных требований к безопасности продовольственной продукции.

Влияние микробной трансглютаминазы на здоровье человека изучено недостаточно. В Европейском Союзе, согласно проведенным оценкам риска здоровью населения, фермент не признан безопасным. Научные исследования, проводимые европейскими учеными, свидетельствуют об увеличении уровня заболеваемости аутоиммунными заболеваниями, как реакции на действие мТГ в желудочно-кишечном тракте, а связывают применение фермента в промышленности с массовой непереносимостью глютена. Также существуют научные гипотезы о том, что фермент вовлечен в развитие болезни Альцгеймера.

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