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Инцидент на ул. Арцыбушевской: стена старого дома обрушилась на соседний

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По поводу инцидента с обрушением стены старого дома в центре Самары дал комментарий врио начальника ГУ МЧС России по Самарской области полковник внутренней службы Владислав Садовский.

Фото: Антон Борисенков

"Произошло обрушение противопожарной стены дома № 126 по ул. Арцыбушевской на дом № 128. пострадал один человек — женщина 1965 года рождения", — пояснил Владислав Садовский. Также врио начальника областного ГУ МЧС подтвердил, что взрыва газа не было.

В доме № 128, на который обрушилась стена, находилось четверо детей и двое взрослых. Двух женщин извлекали из-под завалов. Одну из них госпитализировали в больницу им. Пирогова.

В доме № 126 находилось четыре человека, из них никто не пострадал.

Предположительно, обрушение произошло из-за ветхости конструкции. Дом, стена которого обрушилась, был построен в 1917 году.

Сотрудники экстренных служб продолжают осмотр место происшествия. Уточняется информация о том, был ли признан аварийным дом, стена которого обрушилась.

По словам соседей, дом № 126 был аварийным и стена "отходила" от него уже давно.

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