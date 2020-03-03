Инцидент на ул. Арцыбушевской: стена старого дома обрушилась на соседний

По поводу инцидента с обрушением стены старого дома в центре Самары дал комментарий врио начальника ГУ МЧС России по Самарской области полковник внутренней службы Владислав Садовский.

"Произошло обрушение противопожарной стены дома № 126 по ул. Арцыбушевской на дом № 128. пострадал один человек — женщина 1965 года рождения", — пояснил Владислав Садовский. Также врио начальника областного ГУ МЧС подтвердил, что взрыва газа не было.

В доме № 128, на который обрушилась стена, находилось четверо детей и двое взрослых. Двух женщин извлекали из-под завалов. Одну из них госпитализировали в больницу им. Пирогова.

В доме № 126 находилось четыре человека, из них никто не пострадал.

Предположительно, обрушение произошло из-за ветхости конструкции. Дом, стена которого обрушилась, был построен в 1917 году.

Сотрудники экстренных служб продолжают осмотр место происшествия. Уточняется информация о том, был ли признан аварийным дом, стена которого обрушилась.

По словам соседей, дом № 126 был аварийным и стена "отходила" от него уже давно.