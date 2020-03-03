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Мэрия Самары: взрыва газа на ул. Арцыбушевской не было

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары опровергла информацию, сообщенную ранее МЧС, о взрыве газового оборудования в частном доме на в центре Самары.

Фото: Антон Борисенков

Напомним, около 20:00 в доме на ул. Арцыбушевской обрушилась стена. Ранее сообщалось, что пострадало семь человек, а одного или двух человек извлекали из-под обломов.

По данным мэрии инцидент произошел в доме № 128 (МЧС сообщало о доме № 126). Муниципальные власти подтверждают только обрушение стены здания, а также сообщают, что под обломками нет людей.

На месте работает "скорая помощь".

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