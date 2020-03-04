Глава самарского управления Минюста покинул пост

Дмитрий Сержантов, с декабря 2017 г. руководивший управлением Минюста России по Самарской области, покинул этот пост, сообщили Волга Ньюс в ведомстве. Он возглавил аналогичную структуру в Чувашии, где также был начальником до назначения в Самару.

С 3 марта обязанности начальника самарского управления Минюста исполняет Павел Сокол, занимающий должность замначальника.

Напомним, предшественник Сержантова в должности руководителя управления Минюста по Самарской области - Сергей Быстревский - в декабре 2017 г. перешел на аналогичную должность в Нижний Новгород, а в апреле 2019 г. был назначен заместителем министра юстиции. Этот пост он покинул в феврале 2020 г. после ухода из ведомства министра Александра Коновалова.

Региональному управлению Минюста подведомственны, управления Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов, а также Самарская лаборатория судебной экспертизы.