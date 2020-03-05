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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ начал выпуск Lada XRAY Сross Instinct с мультимедийной системой Яндекс.Авто

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ запускает производство новой специальной серии Lada XRAY Сross Instinct, оснащенной мультимедийной системой Яндекс.Авто. Новая серия автомобиля станет флагманом линейки кроссоверов XRAY Cross.

Отличительные особенности экстерьера специальной серии — это контрастные детали, подчеркивающие яркий характер модели: черная крыша, черные зеркала и черные диски колес с алмазной шлифовкой. Интерьер украсит специальная обивка сидений, черные ручки дверей с эффектом глянца, а также бейдж с названием серии.

XRAY Cross Instinct станет первым автомобилем Lada с мультимедийной системой Яндекс.Авто. Модель будет оснащена увеличенным до 8" сенсорным экраном, расположенным на самом верху панели приборов, а также камерой заднего вида.

Яндекс.Авто позволяет подключить автомобиль к интернету и объединяет популярные сервисы Яндекса, адаптированные специально для водителей. На большом экране пользоваться сервисами удобнее и безопаснее, а с помощью голосового ассистента Алисы можно управлять всеми функциями, не отвлекаясь от дороги.

 

Яндекс.Авто делает автомобиль более персонализированным — он знает избранные адреса водителя, любимые маршруты и музыку. Встроенный Навигатор запускается при включении бортового компьютера. На экране Яндекс.Авто всегда отображается навигационный виджет, чтобы не пропустить нужный поворот, а другим заметным виджетом обозначается превышение скорости.

Все новые автомобили Lada XRAY Cross Instinct будут оборудованы модемом 4G для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов. При покупке нового автомобиля в подарок предоставляется 6 месяцев интернета и Яндекс.Музыки, которая входит в подписку Яндекс.Плюс, сообщает пресс-служба предприятия. 

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