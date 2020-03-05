АвтоВАЗ начал выпуск Lada XRAY Сross Instinct с мультимедийной системой Яндекс.Авто

АвтоВАЗ запускает производство новой специальной серии Lada XRAY Сross Instinct, оснащенной мультимедийной системой Яндекс.Авто. Новая серия автомобиля станет флагманом линейки кроссоверов XRAY Cross.

Отличительные особенности экстерьера специальной серии — это контрастные детали, подчеркивающие яркий характер модели: черная крыша, черные зеркала и черные диски колес с алмазной шлифовкой. Интерьер украсит специальная обивка сидений, черные ручки дверей с эффектом глянца, а также бейдж с названием серии.

XRAY Cross Instinct станет первым автомобилем Lada с мультимедийной системой Яндекс.Авто. Модель будет оснащена увеличенным до 8" сенсорным экраном, расположенным на самом верху панели приборов, а также камерой заднего вида.

Яндекс.Авто позволяет подключить автомобиль к интернету и объединяет популярные сервисы Яндекса, адаптированные специально для водителей. На большом экране пользоваться сервисами удобнее и безопаснее, а с помощью голосового ассистента Алисы можно управлять всеми функциями, не отвлекаясь от дороги.

Яндекс.Авто делает автомобиль более персонализированным — он знает избранные адреса водителя, любимые маршруты и музыку. Встроенный Навигатор запускается при включении бортового компьютера. На экране Яндекс.Авто всегда отображается навигационный виджет, чтобы не пропустить нужный поворот, а другим заметным виджетом обозначается превышение скорости.

Все новые автомобили Lada XRAY Cross Instinct будут оборудованы модемом 4G для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов. При покупке нового автомобиля в подарок предоставляется 6 месяцев интернета и Яндекс.Музыки, которая входит в подписку Яндекс.Плюс, сообщает пресс-служба предприятия.